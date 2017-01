Cote d'Ivoire: CAN 2017 / Serey Dié - « On doit passer, peu importe l'adversaire »

Les Eléphants de Côte d'Ivoire affrontent, mardi, les Lions de l'Atlas du Maroc, pour leur troisième sortie de poule dans le CAN 2017. Les poulains de Michel Dussuyer doivent remporter absolument ce match au risque de se voir éliminés dès le premier tour. Cette rencontre constitue, en quelque sorte, des retrouvailles entre les Eléphants de Côte d'Ivoire et Hervé Renard, le sélectionneur qui les a conduits au sacre continental, lors de la précédente édition de la CAN, en Guinée Equatoriale, passé aujourd'hui, chez les Lions de l'Atlas.

Le capitaine de la sélection ivoirienne Geoffroy Serey Dié ne voit pas les choses sous cet angle : « Pour moi, non. Peut-être pour lui (ndlr ; Hervé Renard), oui. Je sais qu'il nous aime beaucoup. Il ne cesse de le dire. Mais bon, pour nous, non parce que c'est notre boulot. On doit passer, peu importe l'adversaire, peu importe comment les choses doivent se passer. Mais à la fin, on doit gagner», a-t-il confié sur les antennes de RFI.

La Côte d'Ivoire compte deux points en deux rencontres dans cette CAN 2017 après des nuls face au Togo (0-0) et la RDC (2-2). Champions en titres, les Eléphants restent dangereux et sont capables sur une rencontre de faire étalage de leur talent.