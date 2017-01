Angola: Bié - Des accidents de la route font deux morts et 12 blessés dans la province

Cuito — Deux personnes sont mortes et 12 autres blessées à la suite de 14 accidents de la route survenus au cours des sept derniers jours, dans la province de Bié, a rapporté lundi, à l'Angop, le porte-parole en exercice du commandement provincial de la Police nationale, l?inspecteur-chef Profilio Evambi.

Par rapport à la même période antérieure, a-t-il souligné, il y a eu le même nombre de décès, plus cinq blessés et plus six accidents de la route.

Ces incidents ont également causé des dommages matériels estimés à un million 992.000 kwanzas, plus un million 655.000 Kwanzas par rapport à la période précédente.

Font partie des sinistres des renversements, trois collisions entre les véhicules et vélocipède avec et sans moteur, les collisions entre véhicules à moteur, des incidents et capotage en raison de la vitesse excessive, du mauvais état technique de certains véhicules et des routes, ainsi que la conduite sous l'influence de l'alcool.

Les accidents de la route ont eu lieu dans les municipalités de Cuito (8), Chinguar (3), Catabola (2) et Andulo avec une catastrophe. Toutefois, l'inspecteur-chef Profilio Evambi a exhorté les automobilistes à valoriser les panneaux de signalisation pour prévenir des dommages humains et matériels au sein des familles.