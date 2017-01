Angola: L'accord de facilitation du commerce contribue à la croissance économique

Luanda — La responsable adjointe de coopération de l'Union Européenne en Angola, Marta Brites, a considéré lundi, que l'accord de facilitation du commerce et la respective rectification et sa mise en pratique, comme une opportunité pour le processus de récupération de la croissance de l?économie angolaise.

Marta Brites, qui intervenait durant un séminaire sur le thème: "Facilitation du Commerce en Angola", a souligné que ledit accord répond aux priorités de la compétitivité accrue de la production nationale, la promotion des exportations, l'intégration dans les chaînes de valeurs globales et l'attractivité des investissements directes étrangers.

"Il est important, car il s'agit d'autre mesure prise en vue de réduire la bureaucratie du commerce international qui permettra de réaliser les transactions commerciales beaucoup plus simples, plus rapides et moins coûteuses", dit-il.

Selon Marta Brites, les études de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ce processus peut conduire à une réduction de 14 pour cent des coûts du commerce en concentrant les plus gros gains dans les pays en développement.

D'autre part, elle a dit il y a une réduction de l'importation et de l'exportation d'environ 47 pour cent et 91, respectivement, et il y a une augmentation du volume des exportations de marchandises d'environ plus de 1 billion de dollars.

En ratifiant l'Accord sur la facilitation du commerce en 2015, l'Union européenne a mis à la disposition des pays en développement et les moins développés plus de 400 millions € pour soutenir la mise en œuvre de cet accord.

Le séminaire sur la facilitation du commerce en Angola se réalise du 23 et 24 de ce mois, à Luanda, dans le but de présenter les résultats des travaux du Groupe technique multisectoriel sur la catégorisation des mesures que le pays a prises et prendra à la facilitation de ce secteur.