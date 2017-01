Angola: Lunda Sul - Reconnaissance de la contribution des Eglises dans la récupération des valeurs morales

Saurimo — La gouverneure de la province de Lunda Sul, Cândida Narciso, a reconnu dimanche à Saurimo, le rôle et la contribution des églises dans la récupération des valeurs morales, éthiques, civiques et patriotiques de la société, ainsi que la promotion de la paix, la tolérance et de l'unité.

La gouvernante a exprimé cette reconnaissance à la cérémonie de clôture du cours moyen biblique modulaire des pasteurs de l'Eglise évangélique des Frères en Angola (IEIA).

A l'occasion, elle a encouragé les confessions religieuses de continuer à jouer leur rôle dans la société, promouvant la paix, l'amour pour d'autres, la solidarité, le pardon et la cohabitation.

"Les églises sont un pilier essentiel dans la récupération des valeurs morales, éthiques et civiques, à en juger par le travail qu'elles développent auprès des familles. Nous reconnaissons ce que les églises font pour nos populations, comme l'évangélisation sur l'amour du prochain, l'union des familles et le comportement décent de notre jeunesse, des actions qui aident le Gouvernement local à lutter contre la drogue, le tabagisme, l'abus d'alcool et l'analphabétisme", a-t-elle dit.

Cândida Narciso a également souligné que la relation entre le Gouvernement angolais et les églises devrait être basée sur les bonnes relations, parce que les deux suivent la même voie, celle de la socialisation, moralisation et du bien-être de tous les Angolais.

D'autre part, la gouverneure de Lunda Sul a souligné le rôle des églises dans la sensibilisation et mobilisation des citoyens pour l'enregistrement électoral, ce qui prouve que les institutions religieuses ne se soucient pas seulement de prêcher l'évangile, mais également de l'encouragement au patriotisme et à la citoyenneté.

"Les églises de notre province jouent un rôle important dans la mobilisation et sensibilisation des citoyens pour l'enregistrement électoral, raison pour laquelle de nombreux citoyens à l'âge de voter adhère aux poste d'actualisation et émission de nouvelles cartes d'électeur, un travail doit se poursuivre", a conclu la responsable.