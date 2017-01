Angola: Moxico - Le FAS renforce la capacité des Adecos pour le contrôle du paludisme

Luena — Le superviseurs municipaux de la malaria et agents de développement communautaire et sanitaire (Adecos) des districts de Moxico (siège), Luau et Camanongue participent depuis ce lundi, à Luena, à un atelier sur le renforcement des capacités dans le traitement et test des cas simples de paludisme dans leurs domaines de compétence.

Ce séminaire de quatre jours se concentrera dans une première phase sur l'approche des thèmes comme "Que faire en cas de paludisme sans signes de danger: le paludisme simple", "Identifier les situations qui exigent un test de paludisme","ce qu'il faut faire à la visite de suivi des cas de paludisme simple", "Définition du paludisme compliqué et la conduite à observer", entre autres.

Intervenant à l'acte d'ouverture, le directeur général du Fonds d'aide sociale (FAS), Santinho Figueira, a indiqué que l'événement était une étape importante dans la poursuite de la politique nationale d'agents de développement communautaire et sanitaire (PNADECOS), dont la figure principale est l'agent, Adeco, qui va absorber les techniques de traitement, information et la prévention du paludisme dans les communautés.

Il a dit que la figure de l'Adeco, qui est passé de l'inconnu à l'illustre figure dans 18 municipalités des provinces de Moxico, Lunda Norte, Uige, Bengo, Malange et Luanda, était un outil que l'Exécutif angolais a institué, à travers les ministères de la Santé et de l'Administration Territoire.

Pour lui, les Adecos aideront à atteindre le but d'améliorer et de rendre accessibles les services sociaux dans les communautés du pays, en particulier ceux les plus pauvres et les plus vulnérables, ce qui les rend sains et en mesure de contribuer au développement du pays.

Pour cette raison, les Adecos jouent aujourd'hui un rôle clé dans la santé et aussi dans le maillage communautaire, parce qu'ils sont eux-mêmes membres de la communauté qui vivent avec d'autres, ce qui leur assure une maîtrise plus profonde des problèmes sociaux.

Le séminaire, qui a lieu dans le Complexe touristique du Monument à la Paix, a été ouvert par le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique et social, Mme Adriana Sofia Bento Cacuassa, et en présence des membres du Douvernement, des partenaires, des formateurs, entre autres.