Angola: La sous-station Gis approvisionne plus de 70.000 familles à Luanda

La sous-station Gis a une superficie de 8,500m2. Elle est équipée d'une salle de contrôle pour les opérateurs et comprend plusieurs éléments tels que les systèmes de contrôle, la protection, la surveillance et la communication et toutes les installations électromécaniques pertinentes, entre autres.

"Compte tenu du grand effort que l'exécutif déploie pour réduire et éliminer le déficit d'énergie dans le pays, il a été construit la nouvelle sous-station de 220/60/15 KV de Boavista et de la ligne de transmission de 220 kV pour relier avec la sous-station de Cacuaco, de 220/60 kV, qui est déjà interconnecté avec le réseau national de transmission", a-t-il réaffirmé.

Luanda — Le projet de la nouvelle sous-station dénommée Gis, de 220KV, qui sera bientôt ouvert, va approvisionner plus de 70.000 familles dans la ville de Luanda, a informé lundi, le chef du Département de gestion et projets du réseau national de Transmission (RNT), Tárcio Cardoso.

