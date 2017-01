Algérie: La 12ème commission mixte algéro-saoudienne prévue les 14 et 15 février à Alger

Alger — La préparation de la prochaine réunion de la commission mixte algéro-saoudienne, prévue les 14 et 15 février à Alger, a été au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Sami Ben Abdallah Salah, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties se sont félicités de la cadence des préparatifs de la 12ème session de la commission qui, selon M. Bouchouareb, "constitue un rendez-vous important et décisif pour le lancement d'un partenariat économique de qualité entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, en concrétisation de la forte volonté politique et au regard de la position stratégique des deux pays dans la région", ajoute le communiqué.

Le ministre de l'Industrie et des Mines présidera les travaux de la commission mixte, du côté algérien.

Il a été également question des domaines de coopération et de partenariat possibles entre investisseurs des deux pays, l'importance de développer des relations économiques et d'investissement et les voies de leur développement.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de voir les travaux de la prochaine session aboutir à la concrétisation de plusieurs projets", précise la même source.

L'ambassadeur saoudien à Alger a mis en exergue "la priorité accordée par les grandes entreprises saoudiennes à l'investissement en Algérie et leur volonté de concrétiser cette orientation sur le terrain en vue de promouvoir les relations économiques en réponse aux aspirations des dirigeants des deux pays".