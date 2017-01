Guinée: Labé - Un octogénaire meurt d'une chute dans un trou

Peu avant 13 h le médecin légiste partage ses observations et le diagnostic est sans appel fracture du front et choc brutal de la tête.

Alors les autorités du quartier Companyah ont été averties et ont averti à leur tour la gendarmerie et l'hôpital régional aux fins de constat et d'expertise médicale.

Un octogénaire qui cherchait à satisfaire quelque besoin naturel s'est trompé de chemin avant de terminer sa course dans un trou perdu de 2 m carré et d'environ 4 m de profondeur rendant l'âme du coup.

