Algérie: Mogherini appelle à une plus grande coopération entre les deux rives de la Méditerranée

Madrid — La Haute représentante pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne (UE), Federica Mogherini, a appelé lundi à Barcelone à plus de "coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée".

Présidant à Barcelone une réunion des ministres et de hauts responsables des Affaires extérieures de l'UE et de la rive sud de la Méditerranée dont l'Algérie représentée par une délégation conduite par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassan Rabehi, la chef de la diplomatie européenne a souligné, rapporte l'agence "Efe", que la région dispose d'un grand potentiel et qu'avec un engagement commun, "il serait possible de surmonter les conflits et les difficultés".

"Il est donc nécessaire de se concentrer sur les attentes de progrès des personnes et en particulier les jeunes au Moyen-Orient et en Afrique", a-t-elle estimé avant de souligner que "la fragilité de la région ne doit pas conduire à l'isolement" tout en demandant à "encourager les initiatives telles que l'Union pour la Méditerranée (UpM) qui doit stimuler les processus de développement".

De son coté, le ministre jordanien des Affaires étrangères et co-président de l'UpM, Ayman Al Safadi, a estimé que la Méditerranée doit être "un pont entre les pays et non pas une barrière" en mettant en garde "contre le phénomène des

groupes extrémistes radicaux", citant notamment l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech).

M. Al Safadi qui a souligné que "la foi musulmane célèbre la vie et le respect des autres" a par ailleurs appelé à "une solution au conflit israélo-palestinien".

Le chef de la diplomatie espagnole, Alfonso Dastis a, quant a lui, mis en exergue l'importance de l'UpM qui devrait donner "une impulsion politique à la coopération dans la région et à des projets techniques spécifiques pour favoriser le développement"avant d'évoquer les grands défis de la région méditerranéenne à l'instar de la menace terroriste de Daesh, l'immigration clandestine et la vague des réfugiés".

Cette réunion ministérielle a précédé le forum régional de l'UpM, qui se penchera en fin d'après midi de mardi sur les jeunes en tant que facteur de développement. Offrir plus d'opportunités aux jeunes et renforcer le capital humain régional figurent ainsi parmi les priorités de l'Union pour la Méditerranée et un moteur essentiel pour la stabilité et le développement dans la région.

Les participants à ce forum se pencheront sur les voix et moyens à mettre en oeuvre pour améliorer l'employabilité et la mobilité des jeunes, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'intégration des jeunes en développant davantage d'initiatives. Il sera également question d'améliorer la coopération et l'intégration régionale afin de tirer parti des atouts de la région et de son fort potentiel de croissance et de développement.