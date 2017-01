Algérie: Souad Massi en concert à Istanbul en mars

Son dernier album "el mutakalimûn" (2015) composé de dix chansons, s'appuie sur des textes inspirés de célèbres poètes arabes anciens et contemporains à l'instar de Zohier Ben Abi Selma, El Moutanabi et Abou el Kassem Ecchabi.

Son premier album "Raoui" (Conteur), sorti en 2001, a connu un grand succès. Souad Massi qui chante aussi bien en Arabe algérien, en Français qu'Anglais, fusionne plusieurs styles musicaux dont l'occidental, le rock, le flamenco et la pop, en plus du châabi dont elle puise son inspiration.

Compositrice native d'Alger, Souad Massi est une des voix algériennes les plus célèbres en Europe. Elle a débuté sa carrière artistique dans les années 1990, avant de s'installer à Paris (France) où elle est s'est affirmée en tant que chanteuse et guitariste.

La chanteuse algérienne se produira au Théâtre "Salin" de l'Etablissement de la culture et des arts d'Istanbul, aux côtés d'artistes et de troupes musicales de plusieurs pays.

Alger — La chanteuse et interprète de pop-folk, Souad Massi, sera à l'affiche les 8 et 9 mars à Istanbul (Turquie) où elle devra animer deux concerts, a rapporté la presse turque.

