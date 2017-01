Maroc: Un programme de la DGAPR pour augmenter la capacité d'accueil des prisons

Concernant les programmes de réinsertion des détenus, la DGAPR a fait savoir qu'elle œuvre chaque année, dans le cadre d'un programme national, à faire augmenter le nombre de détenus bénéficiaires des programmes d'éducation, de formation professionnelle et d'alphabétisation, ajoutant qu'elle veille à assurer l'adéquation entre les programmes de formation professionnelle et le niveau d'éducation des détenus et à les faire bénéficier des activités culturelles et sportives, à côté de l'organisation de manifestations, valorisées par l'Observatoire marocain des prisons.

La délégation a contacté les départements ministériels concernés afin de recueillir leurs propositions, notant que la Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a été chargé de regrouper les observations et propositions des acteurs actifs dans le domaine des droits de l'Homme en vue de les inclure dans un rapport consolidé à soumettre à la DGAPR pour les étudier et partant enrichir le projet.

De même, la DGAPR a souligné que le projet d'amendement de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires "n'a jamais été suspendu", notant que ce texte fait l'objet d'étude et est en cours de préparation selon une approche participative avec l'ensemble des acteurs institutionnels concernés ainsi que les intervenants associatifs.

Ce programme prévoit l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires selon des standards modernes à même de garantir la mise en application de l'approche sécuritaire et de réinsertion de la délégation, outre la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires dans certaines prisons en vue d'assurer des places supplémentaires et d'atténuer le surpeuplement, a précisé la DGAPR dans un communiqué publié en réaction aux propos du secrétaire général de l'Observatoire marocain des prisons (OMP) relayés dans un site électronique.

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) s'est dite parfaitement consciente de la problématique du surpeuplement que connaissent certains établissements pénitentiaires, due à la hausse du nombre des détenus provisoires, soulignant qu'elle œuvre actuellement à la réalisation d'un programme ambitieux et intégré pour augmenter la capacité d'accueil des prisons.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.