Afrique du Nord: Groupe B/3e journée - L'Algérie éliminée, la Tunisie qualifiée

Franceville (Gabon) — La sélection algérienne de football est éliminée au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 après son nul face au Sénégal 2-2 mi-temps (1-1) lundi à Franceville (Gabon) en match de la troisième et dernière journée dans le groupe B.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Slimani (10',50') pour l'Algérie. Diop (44'), Moussa Sow (53') pour le Sénégal.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Tunisie a surclassé le Zimbabwe, mi-temps (4-2) et rejoint le Sénégal en quarts de finale.

Les buts du match ont été inscrits par Sliti (10'), Msakni (22') Khenissi (36'), Khazri (45 sp) pour la Tunisie. Musona (42'), Ndora (58') pour le Zimbabwe.

Le Sénégal termine en tête du groupe B avec 7 points devant la Tunisie (6 points). L'Algérie termine la compétition à la troisième de place (2 pts). Le Zimbabwe ferme la marche (1 pt).

Déclaration du sélectionneur algérien Georges Leekens, à l'issue du match nul contre le Sénégal (2-2)

Georges Leekens: "Avec un nul et une défaite lors des deux premiers matchs, on savait que nos chances de qualifications étaient minimes, surtout que nous n'étions plus maîtres de notre destin. Mais on a joué pour l'honneur et avec la ferme intention de remporter au moins ce dernier match.

Le Sénégal a laissé un certain nombre de joueurs au repos, mais il ne faut pas oublier que les éléments qui ont été alignés aujourd'hui sont aussi des internationaux, qui avaient des choses à prouver à leur sélectionneur. Notre tâche est donc restée difficile. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait du rendement de mes joueurs.

Ils ont bien réagi, en se créant un grand nombre d'occasions. Ce qui, à mon avis, est de bon augure pour l'avenir. L'arbitre m'a un peu déçu vers la fin, car il aurait dû décompter cinq minutes de temps additionnel au lieu de quatre. Il nous reste une chance de décrocher une qualification au Mondial-2018 et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, mais joueurs ont prouvé contre le Sénégal qu'ils étaient capables de bien réagir et cela me pousse à croire qu'ils continueront à se battre jusqu'au bout".

Déclarations à l'issue du match Sénégal-Algérie (2-2)

Islam Slimani (attaquant/Algérie) homme du match: " C'est dur pour nous de quitter le tournoi de cette manière. Nous avons abordé cette CAN avec de grandes ambitions, nous devons apprendre de nos erreurs pour grandir. Je pense que le tournant était d'avoir raté notre entrée en lice face au Zimbabwe (2-2). Nous ne méritons pas de passer aux quarts de finale au vu de qu'on a démontré. Il faut continuer à travailler pour pouvoir progresser ".

Aliou Cissé (sélectionneur/Sénégal): " C'était un match difficile face à une bonne équipe algérienne qui voulait réagir après ses deux premières sorties dans cette CAN. Nous terminons le premier tour sans défaite, ce qui est important. J'ai décidé de procéder à des changements pour permettre à ceux qui n'ont pas joué avant d'avoir de temps de jeu. Maintenant, nous devons préparer notre quart de finale face au Cameroun, qui est à mon sens le favori. Nous allons essayer de faire face ".

Le Point du Gr B de la CAN-2017 à l'issue des matchs de la3e et dernière journée disputés lundi à Franceville et Libreville (Gabon):

Lundi:

Sénégal - Algérie 2-2

Zimbabwe - Tunisie 2-4

Jeudi:

Sénégal - Zimbabwe 2 - 0

Algérie - Tunisie 1 - 2

Déjà joués:

Tunisie - Sénégal 0 - 2

Algérie - Zimbabwe 2 - 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Sénégal 7 3 2 1 0 6 2 +4 (QUALIFIE)

2. Tunisie 6 3 2 0 1 6 5 +1 (QUALIIEE)

3. Algérie 2 3 0 2 1 5 6 -1

. Zimbabwe 1 3 0 1 2 4 8 -4.