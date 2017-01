Cote d'Ivoire: La contestation sociale s'étend

Photo: RNW

Trafic à Abidjan

En Côte d'Ivoire, plusieurs mouvements sociaux ont eu lieu dans plusieurs villes du pays et notamment à Abidjan. Ce lundi 23 janvier, ce sont les pompiers qui ont manifesté.

Après les militaires, les gendarmes, les enseignants, les fonctionnaires et le personnel hospitalier, ce sont les pompiers qui sont entrés dans la danse des revendications en manifestant à Cocody. La manifestation a duré quelques heures avant d'être dispersée par les forces de l'ordre et des bombes lacrymogènes.

Il règne, en Côte d'Ivoire, un certain flottement par rapport aux revendications des fonctionnaires. Même s'ils ont bien avancé, la semaine dernière, avec le Comité interministériel et le chef du gouvernement qui les a reçus vendredi, ils ont toujours deux points sur lesquels achoppent leurs négociations sur les six abordés. Il s'agit des rattrapages de primes et des questions d'avancements indiciaires.

Un communiqué d'un représentant de l'intersyndicale annonçant la levée du mouvement de grève nationale a été diffusé, dimanche soir, à la télévision mais ce lundi matin, il semblait que beaucoup d'administrations ou d'écoles étaient encore bloquées ou, en tout cas, ne fonctionnaient pas à plein régime.

Pour le moins, le ministère de la Fonction publique annonce, pour mardi après-midi, une réunion de comité de dialogue social qui doit avoir lieu pour, de nouveau, aborder les revendications des fonctionnaires et surtout préparer un grand forum qui doit avoir lieu le 23 février, en Côte d'Ivoire, pour tenter de régler une fois pour toutes les points de chauffe entre le gouvernement et les fonctionnaires. Des fonctionnaires qui sont renforcés dans leur volonté d'obtenir gain de cause après que les militaires aient, eux, réussi à se faire entendre des autorités.