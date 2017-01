Somalie: L'ONU et ses partenaires se félicitent de l'élection des présidents et vice-présidents des deux chambres du Parlement fédéral

Les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l'Éthiopie, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis ont félicité les parlementaires somaliens pour avoir élu les présidents et vice-présidents des deux chambres du Parlement fédéral.

Plus tôt ce mois-ci, Mohamed Sheikh Osman Jawari a été élu président de la Chambre du Peuple, et Abdiweli Cheikh Ibrahim Muudeey et Mahad Abdalla Awad ont été élus respectivement premier vice-président et second vice-président.

Dimanche, Abdi Hashi Abdullahi a été élu président de la Chambre haute et Abshir Mohamed Ahmed Bukhari et Mowlid Hussein Guhad ont été choisis respectivement comme premier et deuxième vice-présidents de cette chambre.

Selon l'ONU et ses partenaires, ces élections concluent une phase importante du processus électoral en Somalie.

« Les partenaires internationaux appellent à la formation rapide du Comité mixte ad-hoc sur l'élection du Président fédéral afin de faciliter la tenue d'un vote présidentiel par les deux chambres du Parlement dès que possible », ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.

« Les membres du nouveau parlement somalien seront confrontés à un programme législatif important et crucial. La communauté internationale souhaite que les deux chambres du Parlement maintiennent une relation de travail positive entre elles et avec l'exécutif, afin d'accomplir la tâche importante de construire une Somalie meilleure », ont-ils ajouté.

Ils ont également jugé qu'il était important que le Parlement adopte les lois que le Parlement précédent n'a pas pu adopter et élabore une nouvelle législation nécessaire à la bonne gouvernance.

« Au moment où la Somalie est confrontée à de multiples défis, notamment la sécheresse, le chômage et l'insécurité, les parlementaires ont la possibilité de montrer un leadership qui répond aux besoins les plus élémentaires des citoyens », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating.

Les partenaires internationaux ont joué un rôle important en fournissant un soutien politique, financier, technique et logistique au processus électoral en Somalie et ils souhaitent que la coopération se poursuive avec le nouveau gouvernement fédéral et le Parlement dans les mois et les années à venir.

« En même temps, la communauté internationale tient à souligner l'importance primordiale d'une élection présidentielle transparente et crédible dont les résultats seront largement acceptés par la population somalienne et la communauté internationale.

Il faut éviter à tout prix les abus et les pratiques qui ternissent une partie du vote parlementaire. Un processus de vote présidentiel ouvert, ordonné et juste assurera la légitimité du nouveau gouvernement fédéral et favorisera un climat politique propice à la réalisation des nombreuses tâches urgentes qui l'attendent pendant son mandat de quatre ans », ont conclu l'ONU et ses partenaires.