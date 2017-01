Algérie: Réconciliation nationale - L'expérience de l'Algérie, un exemple de réussite dans la consécration de la paix

N'djamena — Le Secrétaire général de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, Youssef Belmehdi, a affirmé lundi à N'djaména que l'expérience de l'Algérie en matière de réconciliation nationale était un "exemple de réussite" en matière de consécration de la paix et de stabilité.

"L'expérience de l'Algérie en matière de réconciliation nationale et de philosophie de la société unifiée et cohérente en dépit des différences idéologiques, linguistiques et ethniques est désormais citée comme exemple de réussite au sein des fora internationaux", à déclaré M. Belmehdi à l'APS, ajoutant que l'"Algérie a présenté un modèle à suivre dans ce domaine en Afrique et dans le monde".

Le responsable a mis l'accent sur l'importance du 5e atelier de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel qui sera organisé à N'djaména (Tchad) les 24 et 25 janvier en cours sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", notamment en cette situation sécuritaire que connaît la région et le monde.

A ce propos, il a mis en avant le rôle des ulémas en la matière parmi les membres de la Ligue considérés comme une référence dans la région du Sahel du fait qu'ils partagent la même orientation et référence religieuse M. Belmehdi a précisé que l'action de la Ligue était centrée sur le "renouvellement des mécanismes de traitement avec les idées intruses dans notre société qui souvent ne concordent pas avec notre référence religieuse, et ce à travers le retour aux vraies sources de l'Islam.

Des imams, théologiens des pays membres de la ligue (Algérie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, NIgeria et Tchad) prennent part à ces assises ainsi que la Cote d'ivoire, la Guinée et le Sénégal en tant que pays observateurs.

Les participants à cette rencontre débattront de plusieurs thèmes dont l'utilisation par les imams et les prédicateurs des nouvelles technologies d'information et de communication (TIC) pour diffuser les valeurs de tolérance et d'échange parmi les jeunes, ce qui contribuera à la promotion de la paix, de la réconciliation et de la stabilité dans la région du Sahel, en particulier, et en Afrique en général.