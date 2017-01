Maroc: Réda Taliani enchante le public de Laâyoune

Pour les organisateurs, le Festival Wennibik (bienvenue en hassani), vient clore un programme de formation professionnelle baptisé "Le Son du Sud", lancé en 2016 à l'initiative de la Fondation Phosboucraa, sur les métiers de la régie technique et de la méthodologie d'élaboration des projets culturels et de gestion administrative, au profit d'une trentaine de jeunes de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra.

La star algérienne Réda Taliani a séduit, samedi soir, le public de Laâyoune avec un spectacle saisissant, organisé dans le cadre du Festival artistique des jeunes "Wennibik". Sur une scène dressée en plein air, à la Place "Al Hizam", Réda Taliani, accompagné de son orchestre, a donné libre cours à son talent et à sa voix, en chantant plusieurs de ses chansons, créant une ambiance musicale chaleureuse et enthousiaste.

