Afrique: CAN 2017 - Munir Mohamedi - « Donner 200% de nos efforts face » aux Eléphants

Le Maroc aura à relever un défi de taille, mardi soir au Stade d'Oyem, face à la Côte d'Ivoire, lors d'une 3ème et dernière journée (groupe C) décisive pour la qualification aux quarts de finale de la CAN 2017.

En effet, ce choc des titans qui opposera, Marocains et Ivoiriens ne sera pas une tâche aisée pour les deux équipes. Cependant, les Lions de l'Atlas peuvent compter sur un ensemble d'éléments capables de mener à bien cette mission et d'aller le plus loin possible dans cette CAN 2017.

« C'est une finale ! On connaît bien la Côte d'Ivoire, puisque, comme vous le dites, nous avons joué plusieurs fois contre eux. Nous sommes préparés pour cette finale, nous devons donner 200% de nos efforts face à une aussi bonne équipe, car il ne suffit pas d'être au top de sa forme face à cette équipe, il en faut toujours plus », a confié Munir Mohamedi le gardien des Lions de l'Atlas dans des propos relayés par Le Matin.

Le Maroc abordera cette confrontation tout en étant maître de son destin, puisque les Lions de l'Atlas auront deux options s'ils veulent prolonger leur séjour du côté du Gabon : la victoire ou l'issue de parité ; contrairement à son adversaire du jour sommé de gagner pour rester en course pour le second tour de la CAN 2017.