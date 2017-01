Burkina Faso: Bobo-Dioulasso en liesse après la victoire des Etalons

Les supporters bobolais attendaient avec impatience la victoire des Etalons pour se qualifier en quarts de finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon (CAN). Grâce à Préjuce Nacoulma et Bertrand Traoré, les Etalons ont battu 2 buts à 0 la Guinée-Bissau, le dimanche 22 janvier 2017. Toute la ville était en liesse.

Les Etalons se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Guinée-Bissau par 2 buts à 0, le dimanche 22 janvier 2017 à la 31e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se joue au Gabon. A Bobo-Dioulasso, les supporters ont exulté et manifesté leur joie à travers les artères de la ville. Sur l'Avenue du Gouverneur Louveau, un groupe de jeunes a surgi brusquement avec un tintamarre de victoire. Chacun avec son instrument de musique (vieux bidons, ferrailles, sifflets et drapeaux brandis fièrement), ils ont ainsi exprimé leur joie de voir le Burkina Faso se qualifier pour les quarts de finale.

A la place de la Femme, c'est un essaim humain qui s'est amassé pour célébrer cette victoire : klaxons, vuvuzelas, sifflets, cris de joie fusaient de partout. Certains se sont drapés aux couleurs du pays tandis que d'autres brandissaient l'étendard. «2 buts à 0, c'est propre. Si on continue dans cette lancée, je suis sûr qu'on va remporter la coupe», a déclaré Zakaria Zéba, brandissant le drapeau. A côté de lui, un autre supporter raconte : «Depuis le début du match, j'avais dit que les Etalons vont gagner ».

Sûrement, les Etalons ont franchi le premier tour à la 31e CAN au Gabon. Les supporters attendent beaucoup de cette équipe qui les avait fait rêver en 2013, en jouant la finale contre le Nigéria. Et l'histoire peut se répéter de la belle manière à cette CAN. Croisons les doigts !