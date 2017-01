Afrique de l'Ouest: La Ligue des imams du sahel joue un rôle prépondérant dans la prévention de l'extrémisme

N'djamena — Le président du Haut Conseil pour les Affaires islamiques tchadien Hissein Hassan Abakar a indiqué lundi que les efforts consentis par la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, était de nature à prémunir les pays de la région contre la radicalisation et l'extrémisme.

Le responsable qui recevait une délégation de la Ligue conduite par son secrétaire général Youssef Belmehdi a affirmé que les efforts déployés par ce mécanismes pouvaient prémunir les pays de la région et tout le continent africain contre le fléau de la radicalisation et de l'extrémisme.

Les concepts destructeurs qui ciblent nos jeunes et nos peuples sont étranges à notre religion et ne servent aucunement les intérêts de nos peuples", a-t-il soutenu mettant l'accent sur l'impératif de traiter l'extrémisme à la source.

Il a expliqué que l'efficacité des efforts de la ligue pour la prévention de l'extrémisme restait liée à notre compréhension des causes de ce phénomène.

Pour sa part, le SG de la Ligue a rappelé que les principaux objectifs de cette institutions étaient de lutter contre les idées intruses et dévastatrices, préserver notre authenticité et notre religion qui ont permis pendant longtemps de préserver la stabilité de la région en constituant un lien solide entre ses peuples.

Il a salué les actions entreprises par le haut conseil pour les affaires islamiques en matière de sensibilisation soulignant la nécessité de mobiliser les énergies pour protéger nos sociétés et préserver leurs acquis.

La Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel tient son 5e atelier les 24 et 25 janvier dans la capitale tchadienne sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent".

Des imams, théologiens des pays membres de la ligue (Algérie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, NIgeria et Tchad) prennent part à ces assises ainsi que la Cote d'ivoire, la Guinée et le Sénégal en tant que pays observateurs.

Les objectifs du 5e atelier inscrits dans le cadre de l'approche algérienne de concrétisation de la paix (SG)

Le secrétaire général de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel, Youssef Belmehdi a indiqué lundi à N'djamena que les objectifs portés par le 5e atelier de la Ligue, prévu mardi dans la capitale tchadienne, s'inscrivaient dans le cadre de l'approche globale algérienne pour la consécration de la paix, de la réconciliation et de la stabilité dans la région du Sahel et en Afrique.

"Le 5e atelier de la Ligue qui se tiendra les 24 et 25 janvier dans la capitale tchadienne sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent" s'inscrit dans le cadre de l'approche globale algérienne pour la consécration de la paix, de la réconciliation et de la stabilité dans la région du Sahel et, d'une manière générale, en Afrique, a soutenu, M. Belmehdi dans une déclaration à l'APS.

L'ancien cadre du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a expliqué que cette approche procédait des préceptes de l'islam qui prônent la réconciliation en tant que procédé civilisationnel. Les Etats du Sahel ont plus que besoin aujourd'hui d'une telle approche dans le contexte de la situation qui prévaut dans la région et dans le monde, a-t-il dit.

Le SG de la ligue des imams du Sahel a précisé que les jeunes étaient au coeur de la stratégie de son institution, articulée autour de deux principaux axes que sont la véritable connaissance de l'islam qui prémunisse les jeunes contre les idées étrangères à nos sociétés et la sensibilisation de la jeunesse aux complots ourdis contre la nation musulmane.

Le 4e atelier de la ligue des imams du Sahel, tenu en mai dernier r au Sénégal a été sanctionné par la Déclaration de Dakar axée sur une politique d'anticipation qui prévoit l'étude des fondements des idéologies extrémistes et la mise en place d'un contre-discours qui protège les pays de la région contre l'extrémisme et le terrorisme.

Créée en 2013 à Alger, la ligue des ulémas, prédicateurs et imams du Sahel regroupe les théologiens d'Algérie, du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Tchad. La Cote d'ivoire, la Guinée et le Sénégal y siègent en tant que pays observateurs dans le cadre du processus de Nouakchott.