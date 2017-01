Les Ivoiriens retiennent leur souffle. Les Éléphants en découdront, ce soir (19h GMT), face aux Lions de l'Atlas au stade d'Oyem. Les poulains de Michel Dussuyer n'ont qu'une seule alternative, gagner à tout prix ce match pour s'offrir le ticket des quarts de finale.

Après avoir concédé deux matches nuls contre le Togo et la Rdc, lors de leurs deux premières sorties, la mission de Serey Dié et ses coéquipiers ne sera pas du tout aisée. Ils en sont plus que conscients et depuis leur deuxième match, ils ont préparé avec la plus grande sérénité. « Nous savons que nous devons impérativement gagner ce match et nous sommes déterminés à y parvenir. On sait que le coach Hervé Renard nous connaît mais nous aussi on a l'avantage d'avoir travaillé sous ses ordres. Ici, il est question pour nous de remporter une victoire, peu importe celui qui est en face » prévient le milieu du terrain des Éléphants, Cheick Doukouré au cours de la traditionnelle conférence de presse d'hier.

Michel Dussuyer va, dans le même sens : « J'ai dit à mes joueurs que nous jouons les huitièmes de finale. Nous devons être disciplinés, concentrés et prudents. Car, ce match va se jouer sur des détails entre deux équipes techniques. Nous avons des arguments et de la motivation aussi car personne n'a envie de repartir à la maison maintenant », souligne le sélectionneur des Éléphants.