Maroc: Quelle stratégie pour venir à bout des points noirs sécuritaires à Essaouira ?

« Je me demande quel est précisément le rôle de la brigade des motards qui, malheureusement, fait la concurrence aux agents de circulation au lieu de s'attaquer aux points chauds qui dérangent à plusieurs niveaux. Il faut repenser le rôle et le rendement de cette brigade pour mieux sécuriser les points noirs», réclame un acteur associatif.

Par ailleurs, «Libé» n'a pas cessé d'attirer l'attention des services concernés sur les problèmes sécuritaires qui sévissent dans certains quartiers, Les lagunes et Sqala surtout. Des mesures préventives urgentes sont à prendre pour venir à bout des actes criminels violents et menaçants qui ternissent l'image de ces quartiers depuis plusieurs années.

Le harcèlement des jeunes filles devant les collèges et lycées est devenu un sérieux phénomène à prendre au sérieux. Certes, il y a une brigade composée de deux éléments qui essaient de sécuriser l'environnement des établissements scolaires, mais il est complètement impossible de sécuriser 4 lycées, 6 collèges et 8 écoles à la fois avec deux éléments seulement.

Au quartier Sqala toujours, les femmes commencent à redouter le risque imminent d'un vol en plein jour et au milieu même des rues principales. Plusieurs témoignages citent les cas de femmes et de jeunes filles dont les téléphones portables ont été volés par des agresseurs devant tout le monde.

Au cours de la semaine écoulée, une violente bagarre a éclaté entre des jeunes excités au quartier Sqala. L'échauffourée a semé la panique et la pagaille dans le quartier et privé des familles de sommeil jusqu'à une heure tardive de la nuit.

Devant le lycée qualifiant Anawrass, les élèves, les filles surtout, vivent un vrai cauchemar à cause des harceleurs habitués à occuper l'entrée de l'établissement pendant les heures de sortie (midi et soir). Même les femmes, du quartier avoisinant ne sont pas épargnées par ce phénomène dangereux.

