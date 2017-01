Cote d'Ivoire: JCI-Côte d'Ivoire - La mandature 2017-2018 sous le signe du repositionnement

La Jeune chambre internationale de Côte d'Ivoire, sous le mandat du président Alliagui Abdoulaye, a effectué sa rentrée solennelle, le samedi 21 janvier, à Abidjan-Plateau.

En présence de nombreux invités de marques, Alliagui Abdoulaye, a souligné les valeurs qui doivent caractériser les membres de cette organisation, à savoir la discipline, l'engagement des membres à soutenir le mandat 2017-2018 et le respect des valeurs qui symbolise même la Jci.

Fiers d'être accompagné par les élus locaux, Alliagui Abdoulaye a reconnu en ceux-ci le travail qu'ils abattent dans leur région pour atteindre l'excellence.

Il les a toutefois encouragé à faire davantage. Car, dit-il, la Jci doit lutte pour son repositionnement. Pour ce faire nous devons faire barrage à certains membres dont le comportement n'est pas digne de la chambre » soutient-il.

Selon la présidente de la cérémonie, M'Bahia Maferima Bamba, par ailleurs directrice générale des Impôts, rien ne peut s'obtenir dans la facilité et la solidarité doit être le cheval de batailles des membres de la Jeune chambre internationale.

« Je vous demande de participer en toute circonstance à la vie de notre pays... Nous devons tous travailler pour un Etat fort qui réunit ses fils et filles », a conseillé la présidente de la cérémonie. Qui appelle, en outre, à la discipline, fondement de toute organisation moderne, selon elle.

« De mon expérience, il n'ya pas de génération spontanée. Les leaders sont ceux qui laissent des traces... ». C'est le message du patron de la cérémonie, Guillaume Soro, qui a été lu par son Conseiller technique N'Dabian Virgile.

« En Côte d'Ivoire, nous devons tous, dans une gouvernance responsable et solidaire, apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations », a pour sa part affirmé Aminata Coulibaly, représentant le parrain Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'Extérieur.

Heureuse de découvrir la qualité et le leadership des jaycees, elle souligne qu'à l'horizon 2020 il ne peut qu'avoir de l'espoir pour chacun et en chaque jeune. « Je présage que nous ferons ensemble l'un des mandats les plus réussis », a-t-elle laissé entendre.

Le nouveau président de la a présenté les membres de son bureau composé de 24 membres, dont 8 femmes.

A ces derniers, l'ambassadeur Gilbert Bleu Lainé, président de la Jci en 1982 a tenu un langage de vérité : « On ne triche pas à la Jci, si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilité dites le dès maintenant ce sera encore plus digne de votre part.

Le serment n'est pas une formalité, c'est un engagement devant soi et es autres... On peut tromper les autres mais pas soi-même ». Pour lui la Jci est quelque chose de formidable et quand on y est, on essaie de donner le meilleur de soi.

Lors de cette rentrée solennelle, la Jci sous Alliagui a signé trois partenariats avec trois structures (Tencis-Service, Genie Bat, Barol Assurance).