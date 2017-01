Gambie: Un air de liberté et une nouvelle vice-présidente, Fatoumata Tambajang

Après des études bilingues français-anglais, Mme tambajang a intégré l'administration gambienne avant d'obtenir un poste aux Nations unies. Sedat Jobe, ancien ministre gambien des Affaires étrangères en exil à Dakar et président de l'Association pour la restauration de la démocratie et les droits de l'homme en Gambie revient sur la suite de son parcours.

Signe que ce dispositif s'accélère, le général François Ndiaye - qui commande la force de la Cédéao - est arrivé à Banjul, ce lundi après-midi. L'objectif de ce déplacement est de rassurer les populations, rencontrer l'état-major de l'armée gambienne et faciliter le retour, au plus tôt, du président Adama Barrow.

En Gambie, le nouveau président, Adama Barrow, est toujours attendu mais son retour au pays tarde. Il se trouve toujours à Dakar, au Sénégal, et son entourage affirme que les conditions de sécurité sont encore insuffisantes, deux jours après le départ en exil de l'ex-président gambien Yahya Djammeh. A Banjul, entre temps, l'ambiance est à l'apaisement et la Gambie a une nouvelle vice-présidente, Fatoumata Tambajang, nommée ce lundi 23 janvier.

