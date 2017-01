Burkina Faso: Justice militaire - Les accusations du caporal Ouédraogo sur Zida pourraient faire l'objet d'une nouvelle procédure

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

« Si on permettait à tout le monde d'écouter cette bande violente, nous serions les hommes les plus heureux», a-t-il déclaré, tout en rassurant l'ensemble des journalistes sur l'authenticité de la bande audio.

A ce sujet, aux dires du commissaire du gouvernement, le président du tribunal a souligné avoir été saisi des faits et non des personnes.

En outre, pour ce qui est des sévices et maltraitances dont auraient été victimes Madi Ouédraogo et ses compagnons durant leur incarcération à la gendarmerie, il a dit qu'il en n'est absolument rien. C'est ce que l'on retient des propos du directeur des enquêtes, le lieutenant-colonel Sam Djiguibou Ouédraogo.

Tout en précisant prendre acte de la décision rendue par le tribunal à la suite du procès ministère public contre caporal Madi Ouédraogo et 28 autres, le commissaire du gouvernement se dit pour le moins satisfait du bon déroulement du procès. Et cela, « malgré quelques incidents de procédures inhérents au déroulement normal d'un procès criminel », fait-il observer.

Moins d'une semaine après le verdict de l'affaire caporal Madi Ouédraogo et 28 autres, le commissaire du gouvernement, Alioune Zanré, accompagné du directeur des enquêtes de la police judiciaire, le lieutenant-colonel Sam Djiguibou Ouédraogo, ont jugé utile « de lever toute équivoque sur un certain nombre d'interrogations sur le déroulement de la procédure ».

