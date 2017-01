Algérie: Commerce Extérieur - Plan logistique en cours d'élaboration sur l'organisation du transport des marchandises

Le premier responsable du secteur a estimé que le plan en question permettrait de réduire le coût du transport de marchandises et, par conséquent, celui des produits importés et exportés, ce qui contribuera à la promotion de la compétitivité des produits exportés au niveau des marchés extérieurs.

Dans son intervention devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2014, M. Talai a précisé que "ce plan qui sera soumis prochainement au Gouvernement permettra d'organiser les activités au niveau des ports, des ports secs, des zones logistiques et des zones industrielles ainsi que celles des réseaux de transport qui les relient".

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai, a affirmé lundi à Alger qu'un plan logistique national était en cours d'élaboration pour l'organisation du transport et du stockage des marchandises importées et exportées, en vue d'en réduire le coût.

