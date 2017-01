Ile Maurice: Prestation de serment sur fond de polémique

«SAJ a commis une offense sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.» Cela, après la… Plus »

Justement, ils sont nombreux à ne pas accepter cette passation de pouvoirs entre sir Anerood Jugnauth et son fils. Les partis de l'opposition, à savoir le Parti mauricien social-démocrate, le Mouvement militant mauricien, le Parti travailliste, le Mouvement patriotique se sont réunis après la démission de SAJ pour annoncer une action conjointe, vendredi. Ils comptent organiser une manifestation «en mettant de côté nos couleurs politiques» - selon les termes du député rouge Shakeel Mohamed-, à partir de la Place d'Armes. «Le but est de demander la démission de Pravind Jugnauth.»

Autre sujet, autre mouvement de colère du doyen des ministres. Interrogé par un journaliste de l'express au sujet de sa décision de démissionner, sir Anerood Jugnauth lance, au bord de la crise de nerfs : «Alor, enn Premié minis pa gagn drwa démisioné ?» Et d'ajouter : «La Constitution prévoit ce qu'il faut faire. Et la présidente a pris ses responsabilités. Et ceux qui ne sont pas satisfaits, peuvent aller en cour et contester ma décision.»

D'ailleurs, Roshi Bhadain, ne souhaitant laisser planer aucun doute quant à son absence, s'est fendu d'un «post» des plus parlants sur sa page Facebook. «Mon poste de ministre est devenu vacant quand SAJ a démissionné», écrit l'ancien ministre. Et, enfonçant le clou, il ajoute : «Il est mieux de marcher seul qu'avec la foule qui va dans la mauvaise direction». Ce qu'il entend par «mauvaise direction» ? La passation des pouvoirs, à son avis «n'obéit pas aux principes de bonne gouvernance».

Des sourires, des poignées de mains, mais aussi des grincements de dents et des éclats de voix... Entre la démission de sir Anerood Jugnauth à la tête du gouvernement tôt ce lundi 23 janvier et la prestation de serment de son fils Pravind comme Premier ministre en fin d'après-midi, la journée ne s'est pas passée sans orages.

