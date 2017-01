Algérie: Accidents de la route - 174 morts et 5.270 blessés dans la région centre en 2016

Alger — Cent-soixante-quatorze (174) personnes sont mortes et 5.270 autres ont été blessées dans 4.412 accidents de la route enregistrés à travers dans la région centres en 2016, a indiqué lundi un bilan des services de police de la région centre.

Par rapport à l'année 2015, le nombre de décès a reculé en 2016 (-46) parallèlement à une augmentation du nombre de blessés (+9) et d'accidents (+12), a affirmé l'Inspecteur régional de la Sûreté du centre, le Contrôleur de police Mahmoud Rabah lors d'une conférence de presse.

La wilaya d'Alger arrive en tête des régions ayant connu le plus grand nombre d'accidents avec 853 accidents ayant fait 42 morts et 951 blessées, suivie de la wilaya de M'sila (676), avec 25 morts et 871 blessés.

Les raisons de ces accidents sont dues principalement au facteur humain et d'autres facteurs liés à l'état des routes, a ajouté le Contrôleur de police qui a tenu à rappeler les actions de prévention menées parles services de Police, lesquelles ont permis ce recul en nombre d'accidents.

Il a, également, rappelé les cours théoriques et pratiques de sensibilisation organisés par les établissements éducatifs, les barrages de contrôle et les patrouilles mobiles et pédestres.

S'agissant des mesures coercitives, 24.273 infractions ont été enregistrées en 2016 par rapport à l'année 2015 qui avait enregistré 22.862 infractions.

86.045 permis de conduire ont été retirés en 2016 contre 76.632 en 2015. Concernant la lutte contre les violences dans les stades, 65 interventions ont été enregistrées durant la saison 2015-2016, ayant permis l'arrestation de 551 personnes, dont 22 présentées devant la justice.