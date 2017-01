Ile Maurice: Souveraineté - Le PMO reporte les discussions sur les Chagos

«SAJ a commis une offense sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.» Cela, après la… Plus »

Quid du Sovereignty Umbrella ? Des discussions menées sous ce cadre légal n'engagent en rien la souveraineté des parties impliquées. Or, si Londres voulait que les pourparlers sur les Chagos aient lieu sous le Sovereignty Umbrella, Port-Louis s'y refusait. Ce contentieux a finalement «été réglé la semaine dernière», indique une source, sans en dire plus.

En effet, Boris Johnson aurait profité de sa rencontre avec le chef du gouvernement indien pour évoquer le dossier Chagos. «C'est normal qu'il en ait parlé vu la proximité entre Maurice et l'Inde. Il voulait sûrement favoriser le dialogue », affirme-t-on dans les milieux concernés. Du côté du PMO, on avance que «le dialogue avec la Grande-Bretagne est toujours en cours jusqu'à la prochaine rencontre».

Il nous revient que c'est dans le courant de la semaine dernière que le PMO a fait sa demande. Cela, en prévision «des développements importants» attendus aujourd'hui. D'autres sources affirment qu'il se pourrait que la rencontre entre le Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, ait également motivé le renvoi des discussions entre les officiels britanniques et mauriciens.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.