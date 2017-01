Ile Maurice: Land Rovers et berlines VIP mises en vente

«SAJ a commis une offense sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.» Cela, après la… Plus »

À l'express, l'officiel responsable du département des transports aux Casernes centrales a confié que ce type de vente se tient une à deux fois par an. Il faut au préalable l'autorisation du ministère des Infrastructures publiques et du département d'ingénierie. Cet exercice, dit-il, se tient parce qu'au fil des années, la maintenance de ces véhicules coûte très cher.

À partir de ce lundi 23 janvier, 141 véhicules ont été mis en vente par la police. Parmi eux se trouvent des Jaguar, des Mercedes, des BMW. Sont à prendre 51 berlines anciennement utilisées par des Very Important Persons, tels que des ministres, président, vice-président et hauts fonctionnaires. Ces voitures sont âgées de cinq à 13 ans.

