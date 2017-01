Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je serai intransigeant sur le 'Law & order'»

C'est un nouveau Premier ministre se voulant rassurant et déterminé à offrir un pays où règne la sécurité qui s'est adressé à la nation ce lundi 23 janvier.

Pravind Jugnauth, dans son premier message aux Mauriciens, a mis l'accent sur la nécessité de combattre la criminalité et le trafic de drogue, qui sont, à ses yeux des «priorités». «Je serai intransigeant sur la question de la sécurité publique et j'accorderai tout mon soutien à la police», dit-il. Son objectif : faire de Maurice «the safest place in the world». Et d'annoncer le projet «safe city» qui «commence cette année».

Dynamisme, propreté, modernité et prospérité... Ce sont les maîtres-mots pour le nouveau PM, qui annonce en outre qu'il s'attend à un «meilleur développement économique» pour le pays. Il cite quelques chiffres attendus : Rs 17 milliards pour l'investissement direct étranger, une croissance «plus élevée», oscillant «entre 3,8 % et 4 %» ou encore un taux de chômage en baisse.

Le nouveau PM en profite aussi pour rappeler qu'une nouvelle ère de développement s'annonce et que celle-ci «est en ligne avec la Vision 2030» présentée par sir Anerood Jugnauth. «Nou pou kontinié diversifé nou lekonomi. Nou pou élarzi lespas economik, nou pou met laksan lor diversifikasion bann marsé, pou ankouraz linvestisamn. Lé mond antié pé modernisé et Moris bizin swiv lé pa.»

De gros investissements sont prévus. Rs 30 milliards seront investies les trois prochaines années pour «un meilleur réseau routier et pour améliorer la sécurité routière» ; Rs 25 milliards iront au secteur de l'Energie - et aux énergies renouvelables ; Rs 20 milliards sont prévues pour l'éducation, la santé et le logement. L'approvisionnement en eau n'est pas en reste puisque le nouveau PM estime qu'il faudra y consacrer quelque Rs 28 milliards, notamment pour l'amélioration des infrastructures.

Autre cheval de bataille du nouveau PM : la pauvreté. «Mon gouvernement sera humain et responsable. Nous allons encadrer les populations les plus vulnérables, car il n'est pas acceptable que des Mauriciens vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Notre combat contre la pauvreté continuera.» Il dit aussi être déterminé à porter davantage d'attention à la classe moyenne.