Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

«Personne n'a été forcé, menacé, sous injures, sous coup, etc., avant de signer. Il y a longtemps que ces genres de pratiques n'ont plus cours dans nos brigades de gendarmerie».

«C'est un élément de la bande qui est venu dénoncer ces réunions à la justice militaire. On lui a dit de retourner et d'apporter les enregistrements audio d'une réunion ; ce qui a été fait à l'aide d'un téléphone portable.

On a aussi appris du directeur de l'enquête, le lieutenant-colonel Sam Djiguiba Ouédraogo, que lors de l'enquête préliminaire à la gendarmerie, on a dépensé 1,7 million de francs CFA pour nourrir les accusés.

Lever toute équivoque sur la procédure judiciaire et battre en brèche les informations erronées distillées dans le dossier Madi Ouédraogo et 28 autres, c'est là l'objet du point de presse que le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré, a animé hier 23 janvier 2017 à Ouagadougou.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.