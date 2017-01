Burundi: Le gouvernement entame la libération de 2500 prisonniers graciés

Le président de l'association pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Aprodh) Pierre Claver Mbonimpa, qui vit en exil en Belgique, salue cette décision. « C'est une bonne chose, confie-t-il, c'est ça qu'on avait demandé depuis longtemps. Mais pour moi, il fallait libérer en masse tous les prisonniers politiques. Le président avait promis au Secrétaire général des Nations unies de libérer au moins 2 000 prisonniers alors que je crois que l'Union européenne aurait approché le pouvoir de Bujumbura pour lui demander de faire un geste et allège les sanctions. »

Au Burundi, le gouvernement a entamé la libération de 2 500 prisonniers en accord avec une vaste mesure de grâce présidentielle visant notamment à désengorger les prisons surpeuplées du pays ; 435 ont déjà été libérés. Selon la ministre de la Justice, l'ensemble des graciés devraient avoir été libérés d'ici la mi-février au plus tard. Si la mesure concerne des droits communs, et notamment des femmes allaitantes et des mineurs, pour la première fois, des prisonniers politiques figurent parmi les détenus concernés par ces libérations.

