Congo-Brazzaville: Affaires foncières - L'intersyndicale édifiée sur le plan d'action du ministère

Le ministre des Affaires foncières a également profité de l'occasion pour présenter sa vision du ministère et sa stratégie de réduction des conflits. Parmi les points-clés de cette stratégie, la médiation foncière est la clé de voûte. « Ramener les parties à un conflit à discuter entre elles afin d'éviter les recours aux voies judiciaires », a expliqué le ministre des Affaires foncières. Il faut travailler, a-t-il renchéri, pour la réduction sensible des interférences de l'armée, la police, la justice dans l'administration des affaires foncières. «Il faut plutôt travailler en communion d'esprit avec les secteurs de l'urbanisme et habitat ainsi que les infrastructures et aménagement du territoire », a-t-il recommandé.

Le ministre des Affaires foncières, Félix Kabange Numbi, a promis à ses hôtes de s'impliquer personnellement dans tous ces dossiers afin de permettre des solutions à court, à moyen et à long termes. Il a demandé également à l'intersyndicale qui revendique certaines primes dont la prime de rétrocession, de travailler à l'amélioration des recettes fiscales générées par le secteur des affaires foncières qui a en sa charge la mission de constater, taxer et liquider toutes les redevances de ce domaine au profit du Trésor public de l'État .

Une situation globale déplorable qui démontre un tableau sombre de l'agent qui travaille dans le secteur des affaires foncières. C'est le cas aussi des lauréats de l'École nationale de cadastre et des titres immobiliers dont les listes sont transmises à la Fonction publique mais sans suite jusqu'à ce jour. À ce problème s'ajoute celui d'avancement en grade des agents qui ont fait plusieurs années dans le même état. L'intersyndicale a souhaité voir se cultiver des relations de confiance avec le secrétaire général et le ministre des Affaires foncières afin que les syndicalistes soient associés dans certains dossiers comme les mises en place.

