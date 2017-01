Afrique: CAN 2017 - Le Cameroun est favori face au Sénégal, selon Aliou Cissé

Franceville (Gabon) — L'équipe nationale du Cameroun, quatre fois championne d'Afrique, "ne peut être que favori" devant celle du Sénégal qu'elle rencontre samedi pour les quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier-5 février), a estimé lundi le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.

"Le Cameroun ne peut être que favori", a affirmé le technicien sénégalais, interrogé par des journalistes sur le prochain quart de finale entre les Lions Indomptables et les Lions du Sénégal.

"Le Cameroun, c'est une grande équipe, avec de grands joueurs et un gros palmarès, et nous, une très jeune sélection sans titre", a argué Cissé, capitaine du Sénégal lors de la CAN et du Mondial 2002.

Il assure ne nourrir aucun esprit de revanche face au Cameroun, une allusion faite à la défaite du Sénégal devant l'équipe camerounaise en finale de la CAN 2002, au Mali.

"Non, le passé, c'est le passé, on vit le présent, et ces jeunes, qui sont en sélection actuellement, étaient très jeunes lors de la CAN 2002", a souligné Cissé.

"Pour le Sénégal, c'est un grand honneur de jouer contre cette équipe du Cameroun", a-t-il soutenu, avant d'ajouter : "Ils ont une équipe expérimentée et un coach expérimenté, ce n'est pas notre cas".

De son côté, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, dans un entretien avec des journalistes, a dit qu'il souhaitait éviter le Sénégal, en raison du "bon début de CAN" des Lions.

Les Lions Indomptables ont terminé à la deuxième place du groupe A de cette compétition, avec une victoire contre les "Djurtus" de Guinée-Bissau (2-1) et deux matchs nuls, contre les Etalons du Burkina Faso (1-1) et les Panthères du Gabon (0-0).

Le quart de finale Sénégal-Cameroun se jouera samedi à Franceville.