Tchad: Vient de paraître - « Mamie Denis, Évadée de la maison de retraite » paru chez L'Harmattan

En puisant sur l'actualité des migrations africaines en France, le bédéiste d'origine Tchadienne Adjim Danngar juxtapose ses dessins colorés pour conter avec hilarité l'histoire de Mamie Denis.

La « bédéthèque idéale 2017 » des bédéistes du Bassin du Congo commence dès janvier par l'histoire de Mamie Denis racontée par Adjim Danngar. La BD du caricaturiste sera présentée officiellement le jeudi 2 février, à partir de 19h, au 21 bis rue des Écoles à Paris, en présence de l'auteur qui procédera à une séance de dédicaces.

Mamie Denis est une vieille parisienne procédurière, contestataire et raciste. Elle décide de finir sa vie en Afrique après avoir fugué de la maison de retraite qui l'hébergeait. Car, nous conte l'auteur, la retraitée a l'intention de vivre pleinement sa fin de vie, malgré les aléas de la vieillesse. Mais elle estime que cela ne lui est plus possible dans le neuvième arrondissement de Paris, son fief de toujours, du fait de la pression des services sociaux qui, aiguillés par Pat, le cupide neveu, sont presque parvenus à faire d'elle une personne entièrement dépendante, Pat envisageant subrepticement de la mettre sous tutelle.

« Eh bien non : Pat n'aura pas l'héritage tout de suite ! Et l'administration se perdra dans sa paperasse, car Mamie Denis a gardé de l'initiative et comploté son départ en Afrique avec ses anciens voisins africains, qui ont conservé pour elle l'affection due aux aînés, même si tout n'a pas été facile au départ entre eux et la vindicative mamie », souligne Adjim Danngar.

Bourré d'astuces, l'auteur arrive à toucher, en laissant courir à l'envi son crayon malicieux, le rêve de millions de mamies. « L'histoire de Mamie Denis, de son neveu Pat, des voisins africains et des services sociaux est abordée sous l'angle comique ; alors, si vous voulez des mamies qui font pleurer de tristesse... allez lire ailleurs ! Qu'on aime sa mamie ou pas, que celle-ci soit capricieuse, acariâtre, avare, méchante, endettée ou pas, on est tous concernés. Des millions de mamies rêvent peut-être de révolutionner le rapport au grand âge, ou alors planifient dans le secret leur évasion vers l'Afrique, les Bahamas ou Katmandou », esquisse sur ses planches pleines de gaîté Adjim Danngar né à Sarh en 1982.

Adjim Danngar, bédéiste reconnu dans le milieu, a commencé à publier ses premiers dessins dans des journaux culturels et satiriques au Tchad. Installé en France, il est membre du collectif « L'Afrique dessinée » depuis 2005. Au sein de ce collectif, il participe à de nombreuses expositions et festivals dédiés à la BD en Afrique et en Europe. Parmi ses participations, citons : le Festival d'Angoulême, de la bande dessinée engagée de Cholet, celui d'Alger, les Bulles d'encre à Conakry, ou aux Rencontres internationales du dessin de presse au Mémorial de Caen, et d'Africajarc.

Adjim Danngar a contribué également aux travaux des albums collectifs dont « Dégage ! Le temps des révolutions » avec l'association Cartooning for Peace publié chez Fetjaine, « I have a dream : un nouveau monde se dessine » publié chez Steinkis, « Thembi et Jetje, tisseuses de l'arc-en-ciel » en 2011 et « Sommets d'Afrique » en 2013 BD paru chez L'Harmattan BD. Depuis 2015, il est membre du conseil d'administration de l'association United Sketches. » Une expression artistique irrésistible à venir découvrir !