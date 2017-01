Congo-Brazzaville: Afro-basket 2017 - Le pays s'active pour la réussite de la compétition à Brazzaville

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Pendant la grossesse, sa consommation est… Plus »

Sur décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, ayant annulé l'élection de Bruno Jean Richard Itoua, l'un des vice-présidents du Cnosc, André Blaise Bollé, a expliqué que les parties en cause sur ce litige travaillent pour que solution soit trouvée. Ce n'est pas un handicap pour le développement des activités de la Fécoket.

Par ailleurs, le président de la Fécoket a rappelé l'importance du partenariat entre la NBA et la structure sportive qu'il dirige en vue de développer le basketball au Congo, en milieu jeune surtout. Dans les prochains jours, une compétition sera donc lancée à Brazzaville à l'endroit des jeunes de 14 à 18 ans. Le ministre des Sports et de l'éducation physique, Léon Alfred Opimbat, pour sa part, s'est dit satisfait de constater que la Fédération congolaise de basketball s'approprie du rôle qui est le sien. « L'Etat va continuer à remplir son contrat dans le cadre du partenariat qui le lie aux fédérations sportives nationales », a-t-il souligné, en rappelant que le matériel de travail mis à la disposition des fédérations sportives nationales, lors du lancement de l'olympiade 2017-2020, doit servir à améliorer les performances.

Une réunion tripartite entre le ministère des Sports et de l'éducation physique, le Comité national et sportif congolais (Cnosc) ainsi que la Fédération congolaise de Basketball (Fécoket) s'est tenue à Brazzaville, le 23 janvier. Les échanges ont porté, entre autres, sur la mise en place des instruments de préparation de ce rendez-vous continental de basketball, du 17 au 31 août prochain, dans la capitale congolaise.

