Congo-Brazzaville: Développement durable - La sensibilisation pérenne des enfants à l'environnement souhaitée par tous

Après cinq jours d'activités, les journées " Villes et développement durable" ont pris fin, le 21 janvier, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati Loutard de Pointe-Noire. La remise des prix du jeu concours destiné aux plus jeunes, la communication sur les changements climatiques et les différentes animations ont meublé cette cérémonie de clôture.

Les journées de sensibilisation à l'endroit des enfants, l'avenir de demain, appelés à adopter des reflexes citoyens afin de ne pas mettre en péril la planète ont pris fin à la satisfaction de tous. Les enfants ont été édifiés sur les questions de protection de l'environnement et les adultes et parents rassurés sur la prise de conscience de leurs enfants sur la question.

Satisfait de la réussite de l'évènement, Marcel Poaty, président de l'association Pointe-Noire dynamique culturelle (APDC), initiateur du projet, a dit à la fin des journées : «Cette activité avait pour ambition de faire prendre conscience aux enfants des enjeux en rapport avec la préservation de la nature. C'est ainsi que Félix Dieudonné Mavoungou, expert en environnement, à adapter sa communication par rapport à la couche juvénile qu'il a eue en face, à savoir les enfants de 12 à 16 ou 17 ans ». Et de poursuivre que cette expérience serait à renouveler avec peut être d'autres aspects concernant la question. « En effet, les enfants sont la génération montante. Dans quelques années, le destin de la planète sera entre leurs mains. Nous, adultes, nous n'avons pas toujours été sensibles à ces questions. Voilà pourquoi l'APDC a pensé familiariser les enfants avec ces notions », a-t-il ajouté.

Félix Dieudonné Mavoungou, expert en environnement, commentant les différents thèmes développés a renchéri : « Nos villes attirent de plus en plus de personnes et cette affluence est aussi la conséquence des catastrophes que nous déplorons (inondations, érosions, glissement de terrain... .). Les gens doivent donc prendre conscience pour mieux vivre. La sensibilisation est pour cela le meilleur moyen ». Le Groupe Scen'art du Gabon a clôturé l'activité par une animation avec les enfants ayant pris part à l'activité.