Congo-Brazzaville: Disparition - La presse congolaise pleure Sylvie Viviane Messo

Ancienne présentatrice des journaux en langues nationales (Kituba et lingala) à la chaine de télévision et de radio DVS+, Sylvie Viviane Messo est décédée le 22 janvier des suites d'une courte maladie. Une fois de plus la mort vient frapper dans les rangs de la corporation des journalistes dans la ville océane.

Sylvie Viviane Messo, a pendant près de 10 ans partagé sa vie entre DVS + et l'association de la jeune fille, femme démunie et désœuvrée du Congo (AJFFDDC) créée 2008 dont elle était la présidente fondatrice. Une manière pour elle, d'assister les filles mères, abandonnées et rejetées par la famille, de retrouver la dignité et l'autonomie.

Après les différents tumultes traversés par DVS+ qui ont conduit à sa fermeture définitive il y a quatre ans, Sylvie Viviane Messo qui a aussi participé au projet Syfia-CRP, va prêter ses services à la radio du Centenaire de l'Eglise évangélique du Congo.

Titulaire d'une licence en anglais, Sylvie Viviane Messo ne manquait pas d'ambitions avant que la mort ne vienne la faucher à 41 ans.

Adieu la journaliste.