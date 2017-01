Congo-Brazzaville: André Okombi Salissa déféré à la Maison d'arrêt de Brazzaville

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Pendant la grossesse, sa consommation est… Plus »

En effet, l'avocat de nationalité sénégalaise dont le nom n'a pas été communiqué à la presse, et pour lequel le procureur de la République dit n'avoir pas été associé officiellement à la défense de l'accusé Okombi Salissa, voulait séance tenante, dénoncer le fait que son client ait été présenté menotté. A l'immédiat, André Gakala Oko a ordonné l'arrestation de celui-ci et recommandé son expulsion.

« Dès cet instant, en ma qualité de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, j'informe l'opinion de l'ouverture d'une information judiciaire contre les nommés Okombi Salissa André, ici présent, Moumélé Léon et Makosso Espoir, en fuite, des chefs de détention illégale d'armes et munitions de guerre, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, de détournement des deniers publics et complicité », a précisé André Gakala Oko.

Dans sa déclaration, le procureur de la République, André Gakala Oko a confirmé qu'André Okombi Salissa est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ; de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de détournement des deniers publics.

