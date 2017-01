Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue 1 - Cara et JST se contentent d'un point chacun

Les Aiglons n'ont pas pu voler haut que la Jeunesse Sportive de Talangaï (JST), lors de la première journée de la compétition. 1-1 a été le score final entre les deux formations.

A Brazzaville, Cara-JST a été la plus grande affiche des rencontres au programme du premier jour du championnat national d'élite ligue 1. Favori sur le papier, Cara a été surpris à la 3ème minute lorsque Guichat Bomaniae, son ancien sociétaire, a ouvert la marque pour JST dont le buteur est désormais le capitaine. Tête croisée sur coup franc, imparable pour Chancel Massa, le portier des Aiglons. Le score n'a pas changé à la pause. A la deuxième mi-temps, Cara a mis la pression sur son adversaire jusqu'à obtenir l'égalisation grâce à son défenseur central Kibamba. Celui-ci n'a pas terminé la rencontre, puisqu'il a écopé d'un carton au dernier quart d'heure. Cara a donc terminé le match en infériorité numérique.

L'entraineur de Cara, Raul Mutufuila, a reconnu que JST est un gros morceau. « Depuis l'année passée, nous n'avons pas joué des matchs faciles face à JST. Ils nous ont surpris dès l'entame de la rencontre mais en deuxième période nous les avons anéantis physiquement au point de revenir à la marque », a-t-il déclaré, satisfait de décrocher un point à défaut de trois. Pour le coach de JST, Alain Nkaya, le résultat n'est pas mauvais. « Je félicite mes joueurs qui ont tenu jusqu'au bout. On garde l'espoir pour la suite de la compétition car JST est là pour jouer les premiers rôles », selon lui.

Les autres résultats

Saint-Michel de Ouenzé(SMO) et FC Kondzo ont fait jeu égal (0-0) alors que Diables noirs s'est incliné (0-1) face à Tongo FC. Etoile du Congo est venue à bout de la Jeunesse Sportive de Poto-poto (1-0). A Owando, AS Otoho qui vient de monter en première division a vaincu Inter Club 1-0. Les Jeunes Fauves ont battu AS Kimbonguela (2-0). AS Cheminots a courbé l'échine (0-1) face à Patronage et FC Nathaly's, qui vient de découvrir l'élite, a perdu devant La Mancha par le même score.

La deuxième journée

Après deux jours de pause, les joueurs remettront leurs crampons le mercredi 25 janvier. A Massamba-Débat, SMO et Etoile du Congo seront aux prises. Ensuite, Diables noirs et JST en découdront tandis que Les Jeunes fauves feront le déplacement de Pointe-Noire où ils seront reçus par FC Nathalis. Un match qui précédera la confrontation La Mancha-Nico-Nicoyé. Tongo FC, quant à lui, sera reçu à Owando par AS Othoho et Patronage ira à Dolisie pour affronter les Fauves du Niari. Le jeudi 26, Inter club sera reçu par JSP et FC Kondzo par Cara. A Pointe-Noire, AS Kimboguela rencontrera l'AS cheminots.