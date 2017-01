Congo-Brazzaville: Arterial Network Congo - L'assemblée générale élective se tiendra en mars prochain

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Pendant la grossesse, sa consommation est… Plus »

Arterial Network est le réseau social panafricain conçu et dirigé par des acteurs culturels africains avec pour siège Cap-Town en Afrique du Sud. Le chapitre national congolais d'Arterial est dirigé par Félicien Guelbault Balendé. Arterial procède par des plaidoyers et des lobbyngs auprès des décideurs politiques du continent, en vue de la prise en compte du travail de l'artiste et l'amélioration de ses conditions de travail, de vie et de création.

La redynamisation de l'antenne de Dolisie et l'organisation du Fiadol (Festival international des arts de Dolisie), l'orientation sur l'organisation de la journée de l'artiste prévue à Owando et le lancement de l'antenne de Madingou dans la Bouenza ont été les autres points examinés au cours de la réunion.

