Congo-Brazzaville: Littérature - « Le Mystère de Zala Zoba », de Gabriel Kinsa, inséré dans un fichier ressources en France

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Pendant la grossesse, sa consommation est… Plus »

Le commentaire du texte 6 « Le mystère de Zala Zoba », on peut lire : « Conte africain, tout simple en apparence et pourtant fort riche, conte étiologique, philosophique, leçon de vie, Le Mystère de Zala Zoba présente une bien étrange créature ressemblant beaucoup aux clichés contemporains de la féminité associée à la frivolité... »

Ce fichier ressources sert aussi de guide pédagogique présentant la démarche qui se déroule en 4 séances : la mise en situation et explication de certains mots et/ou concepts ; la recherche individuelle du sens du texte à l'aide de questionnaires ; la confrontation collective des réponses et construction du sens pour déboucher vers le débat interprétatif ; et enfin, l'évaluation.

