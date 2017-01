Congo-Brazzaville: Championnat national de football ligue1 - FC Nathaly's reçoit son baptême face à la Mancha

Le calcium est le minéral le plus abondant dans l'organisme. Pendant la grossesse, sa consommation est… Plus »

Soulignons que peu après le match FC Nathaly's /la Mancha, l'AS Cheminots est tombée face à Patronage sur un score de 0 but à 1. Le but de patronage a été inscrit aux ultimes minutes de la première période, à la suite d'un penalty transformé par Kalyns Gankura. La réponse de L'AS Cheminots intervenait juste à la 2e minute de la seconde partie si Membo avait bien appliqué son tir du penalty que bénéficiait son club après la faute commise sur Mantezolo dans la surface de réparation par le défenseur de Patronage.

Malgré cette défaite, Gilles Hugon n'est pas déçu de ces poulains qu'il a plutôt félicités dans les vestiaires. «Nous ne sommes pas déçus parce que les enfants méritaient plus que le score de 1 à 0. On a eu des occasions de buts mais toutes les situations litigieuses n'ont pas été pour nous. Je pense que nos enfants méritaient au moins un nul. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à travailler, à tout mettre en œuvre du coté technique et du côté administratif pour faire grandir le club et si tout le monde marche dans le même sens, ça va payer rapidement», a-t-il dit.

Les poulains du coach Gilles Hugon, qui découvrent le championnat d'élite, ont développé un jeu peu captivant avec beaucoup de déchets techniques. Mais leur prestation n'a pas du tout déçu le public face à la Mancha, un habitué de la compétition qui n'a pas pu profiter des occasions de buts pour élever la barre un peu plus haute, en dépit de l'unique but du coup front réalisé à la 13e minute par Koudeka.

