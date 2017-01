Cameroun: Cyrille Sam Mbaka - " Le gouvernement comme d'habitude a ignoré l'ampleur de la situation"

Photo: RFI/OR

Les soldats de l'armée de terre camerounaise

Acteur politique de la première heure, Cyrille Sam Mbaka comme de nombreux camerounais a donné son point de vu sur la crise anglophone qui sévit actuellement au Cameroun non sans proposer des voies de sortie a cette crise. Trois questions ont suffit pour faire le tour de la question.

Depuis plusieurs semaines, le Cameroun vit une crise sociale. Qui prend de l'ampleur malgré les négociations engagées par le gouvernement. Quelle lecture faites-vous de cette situation?

Le gouvernement comme d'habitude a ignoré l'ampleur de la situation qui peut-être se voulait anodine au départ face à la sourde oreille et l'option du pourrissement de ce dernier, d'où l'enlisement de ces derniers jours. Les méthodes radicales du gouvernement ont augmenté la perception de la marginalisation côté anglophone. La crise qui se voulait socioprofessionnelle au départ connait de nos jours une inclinaison politique avérée. La forme de l'Etat tant querellée aujourd'hui n'est plus régionale mais nationale. Il faut rappeler que les revendications sont fondées, Il ne faut pas oublier que la tripartite de 1991 a abordé toutes les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui. 25 ans après, nous n'avons pas bougé et le problème se repose avec acuité. Je l'ai toujours dit la négociation, seule la négociation avec des partenaires sociaux crédibles, un dialogue sincère, juste et inclusif apportera la solution à nos problèmes. Le blocage du dialogue sur la forme de l'Etat semble interpeller les parties politiques. Nous partis politiques, demandons l'élargissement du dialogue au niveau national avec des partis politiques représentatifs, la société civile crédible, pour discuter de la forme de l'état si c'est le blocage à lever pour le retour à la normale au Nord-Ouest et au Sud -Ouest.

Quelle pourrait en être la solution?

Les points communs, puis propres au fédéralisme et à la décentralisation sont connus à savoir la gestion locale. Les prises de décisions sont locales loin des lourdeurs et de la léthargie du centralisme car le sommet de l'Etat est rarement interpellé. La mise en place d’une décentralisation rapide et participative serait de nature à remettre le peuple en confiance avec ses institutions et à booster le développement au niveau local à travers les choix de développement des peuples et des élus locaux compétents capables d'accompagner le progrès. La pertinence de la décentralisation se fait à partir de la mise à disposition de l'ordre de 40% des moyens du sommet de l'Etat vers les régions et les communes. Le Cameroun n'est qu'à 1% d'où les problèmes posés par les Camerounais de l'intérieur.

Les notions de fédéralisme et décentralisation sont évoquées ci et là .alors que le président de la république a clamé haut et fort lors de son discours de fin d'année que la forme de l'État n'est pas négociable.

Pour vous qui avez un avis réfléchi sur la question de la décentralisation, pouvez nous expliquer comment est ce que le gouvernement pourrait mettre en pratique un modèle de décentralisation afin que les camerounais se retrouvent dans la chose étatique?

Il y a 2 ans, je proposais au gouvernement en place un plan d'urgence participatif et voilà ce que j'écrivais dans la rubrique : & Une responsabilité partagée &.

Chacun individuellement, et tous collectivement, devrons réfléchir à la meilleure manière possible de mettre en musique ce développement communautaire et donc participatif. Le budget Programme Communal d'Urgence va s'étaler sur trois ans. Il sera principalement axé sur les communes donc de nature à catalyser la décentralisation. Le Cameroun, c'est 350 communes potentiellement riches. Nous disposons de ressources humaines hautement qualifiées, une terre fertile et un sous-sol insolemment prometteur. Le plan d'urgence communal qui est triennal va mettre à la disposition des communes, 1 milliard de francs CFA par an afin de lancer un vaste chantier communautaire. C'est donc l'occasion de fédérer toutes les énergies, de faire appel à cette main d'œuvre qualifiée mais inemployée à retrousser les manches et à se mettre au travail.

Une émulation aussi pour les communes qui placées sur un même pied d'égalité auront à cœur de donner le meilleur d'elles-mêmes sachant que c'est à l'aune de leurs résultats qu'elles seront jugées. La compétition est stimulante et vivifiante quand les règles du jeu ne sont pas troquées et s'appliquent à tous, de la même façon.

Comment par exemple ne pas songer à relancer l'entretien routier de nos pistes rurales? Assurer le transport de notre production agricole sur les marchés périodiques? Relancer la pêche, l'artisanat ou l'élevage? Que dire du bois et des essences de nos forêts qui sont vantés à travers le monde mais dont on ne trouve pas au Cameroun, une traduction concrète et flatteuse? L'artisanat local ne demande qu'à disposer de débouchés pour exprimer toute sa créativité. Autant de pistes de réflexion dont le gouvernement gagnerait à s'en inspirer pour lutter contre l'exode rural et la paupérisation généralisée des villes. Le régime spécial qui sera accordé aux communes pendant trois ans pour investir sera levé à la quatrième année et l'élargissement de l'assiette fiscale se fera automatiquement. Si ce schéma est tenu, a-t-on idée de ce que seront les prochains comices-agricoles ?

La mise à disposition d'un milliard de francs CFA sur trois ans à chaque commune, est une disposition essentielle pour accompagner la décentralisation puisque les communes à travers leurs élus et leurs représentants ou élites vont débattre puis choisir les voies les mieux adaptées pour accompagner leurs investissements. Mais il y a un préalable à tout ceci... Le foncier.

C'est la mise en application du développement durable qui a toujours eu pour point de départ les communes rurales.