Depuis le 21 janvier 2017, la députée Maïmouna Ouédraogo du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) est en tournée de redevabilité dans sa province, l'Oubritenga. Le dimanche 22 janvier, elle est allée rendre compte de l'activité parlementaire aux militants et aux populations de Zitenga et de Ziniaré.

Au passage de l'élue nationale, les militants avaient soif d'une nouvelle : celle de savoir comment le fondateur du parti de l'épi et de la daba se porte et où il est actuellement. Et Blaise ? Comment va-t-il ? Est-il toujours en Côte d'Ivoire ? Rassurez-nous !

«CDP ! CDP ! CDP» les réponses sont timides au point que l'animateur s'interroge. «Avez-vous peur ? Au CDP nous n'avons jamais eu et nous n'aurons jamais peur», lance le maître de cérémonie avant de poursuivre : «Ce n'est pas une cérémonie.

C'est une rencontre d'une famille politique». En effet, c'est une tournée de la députée Maïmouna Ouédraogo du CDP.

«Nous avons le devoir de rendre compte des activités du Parlement aux populations et aux militants à la base pour qu'ils comprennent ce qui est fait au sein de l'Assemblée nationale. C'est ça l'initiative du jour dans la province de l'Oubritenga», justifie-t-elle.

Aux populations elle a expliqué qu'au cours de l'année 2016, ils ont tenu deux sessions ordinaires, une session extraordinaire, une session inaugurale, voté 39 lois et adopté 25 résolutions.

En sus, elle a précisé que le Parlement a posé 49 questions orales dont 27 avec débats, quatre questions d'actualité au gouvernement, mené deux enquêtes parlementaires.

Maïmouna Ouédraogo a fait savoir aux militants du parti en substance le travail d'un député, qui consiste à voter les lois, à contrôler l'action du gouvernement et à consentir l'impôt.

Les militants savent désormais que le Parlement burkinabè fonctionne par commissions et que leur député est de celle chargée de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, de l'emploi, des affaires sociales et culturelles.

Après ses explications, elle s'est prêtée aux questions des populations. Le million des députés, les tablettes, le texte sur la liberté religieuse ont constitué, entre autres, le menu des échanges.

Ils étaient aussi curieux de savoir ce que devient Blaise Compaoré depuis l'insurrection populaire. C'est le cas d'Innocent Tassembedo. «Et Blaise ? Comment va-t-il ? Est-il toujours en Cote d' Ivoire ? Avez-vous de ses nouvelles ?» a-t-il demandé à la députée.

A son tour, elle les a rassurés : «Nous avons ses nouvelles et il se porte bien. Il est toujours en Côte d'Ivoire et vous exhorte à rester mobilisés pour que le parti aille de l'avant».

Dans ses explications, elle a fait savoir que les députés ont cédé une partie de leurs émoluments au Trésor public, soit plus de 400 millions de F CFA.

Chose qui n'a pas été comprise, car certains ont pensé que ce sont seulement les émoluments des députés du CDP qui sont concernés par cette mesure.

Elle est donc revenue à la charge pour expliquer que les députés CDP ne sont aussi brimés qu'ils le pensent et que cette mesure concerne tous les députés sans exception.

Cette activité de redevabilité de la députée a été appréciée dans sa famille politique. A commencer par le maire de Zitenga, Sinaré Soumaïla, qui a affirmé que «tant que les députés ne reviennent pas à la base, ils ne renforcent pas la vie du parti.

C'est quelque chose qui va nous permettre d'apprécier toutes les décisions prises». Cette tournée a permis à la députée de recueillir les préoccupations des populations.

Selon elle, les échanges ont été fructueux et l'impression qui se dégage est que les gens sont informés et préoccupés par les activités de leur patrie.