Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu une rencontre avec les… Plus »

Il a ajouté que lorsqu'un membre d'une bande dénonce ses camarades, la loi l'absou. Peut-on s'attendre à ce que le ministère public ouvre une information sur le complot qui aurait été ourdi par le général Isaac Zida et déjoué par le caporal Madi Ouédraogo et ses camarades ?

Nous l'avons donc orienté et nous lui avons dit d'enregistrer la prochaine réunion pour qu'on puisse avoir plus de preuves », a indiqué le commissaire du gouvernement. C'est ainsi que la source est repartie à la réunion du 19 décembre et a enregistré ce qui s'est passé à la rencontre, a poursuivi Alioun Zanré.

Et d'ajouter sur leurs conditions alimentaires : « Compte tenu de l'effectif, nous avons fait appel à un service de prestation privé pour leur restauration. Ils avaient droit à trois repas par jour à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.

Accompagné, entre autres, du directeur des enquêtes de la police judiciaire militaire, le colonel Djiguiba Sam Ouédraogo, le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré, a voulu surtout « lever toute équivoque sur un certain nombre d'interrogations sur le déroulement de la procédure et des informations erronées volontairement distillées ».

