Cote d'Ivoire: Fronde sociale - Le RHDP appelle à la vigilance

Après son appel au calme, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) invite les Ivoiriens à la vigilance.

Ce lundi, 23 janvier 2017, au cours d'une réunion du directoire de ce regroupement de partis politiques, qui a eu lieu au siège du Pdci, à Cocody, Amadou Soumahoro a exhorté à redoubler de vigilance.

« Je voudrais en appeler à la vigilance face aux oiseaux de mauvais augures et aux chants de sirènes désespérés. Nous disons non aux chantages, à la manipulation, à la déstabilisation et au chantage », a indiqué le président du directoire du Rhdp.

Pour apaiser les populations, le Rhdp vient de décider de l'envoi des missions à travers le territoire ivoirien pour porter le message de la paix et de la stabilité.

« Chers amis allez porter le message de soutien au Président Ouattara et à son gouvernement. Allez porter le message d'union, de paix, d'apaisement en vue d'un retour définitif au calme et à la sérénité dans notre pays », a-t-il engagé.

Toutefois, face à la situation qui mine la Côte d'Ivoire à savoir la grève dans l'administration publique et la mutinerie, le Rhdp s'est dit peiné et attristé. Amadou Soumahoro a assuré le Chef de l'Etat du soutien du Rhdp et des Ivoiriens.

Cette réunion qui a vu la participation des ministres, élus, coordonateurs du Rhdp a été l'occasion pour recueillir les avis et suggestions afin de mettre fin à la fronde sociale ouverte depuis le 9 janvier dernier.