Afrique: Commerce intra africain - Afreximbank va décaisser 45000 milliards Fcfa

«Impact 2021: L'Afrique transformée». C'est le nouveau programme adopté par le Conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), qui devrait servir de ligne directrice dans le développement du commerce intra-africain, selon un communiqué.Dont Fratmat.info a reçu copie ce lundi 23 janvier.

Approuvé le 10 décembre 2016 au Caire, lors de la 111e réunion, ce nouveau plan quinquennal prévoit le décaissement de 45000 milliards Fcfa pour soutenir le commerce africain de 2017-2021.

«L'approbation de l'Impact 2021 ouvre la voie à Afreximbank pour commencer à traiter plus directement les impératifs de son mandat,» a déclaré Benedict Oramah, Président de la Banque.

Selon l'institution, l'appui financier au commerce intra-Africain seul s'élèvera à 12500 milliards Fcfa. Et pour elle, le commerce intra-Africain concerne les échanges de produits et services entre pays africains d'une part et d'autre part entre l'Afrique et la diaspora Africaine.

Ainsi, «Impact 2021: L'Afrique Transformée» établit quatre piliers stratégiques pour orienter l'intervention de la Banque, à savoir le commerce intra-africain; Industrialisation et développement des exportations;

Leadership dans le financement du commerce; et enfin la solidité et la performance financière. Il définit également un ensemble d'objectifs et de cibles macro et corporatifs.

Sous le pilier stratégique du Commerce Intra-Africain, la Banque s'engagera activement dans la promotion et le financement de ce segment, à travers les trois axes suivants: « Créer, Connecter et Livrer », avec « Mesurer » comme axe auxiliaire.

La philosophie derrière cette stratégie consiste à développer les capacités industrielles destinées à l'export et les chaînes d'approvisionnement locales et à échelle continentale en vue de faciliter la circulation des biens et services à travers les frontières Africaines.

L'axe auxiliaire « Mesurer » assurera la mise en place de mécanismes de contrôle et d'évaluation. Cette approche, tient compte de tous les acteurs clés de la chaîne de valeur du commerce intra-Africain, ainsi, elle réunit dans un même ensemble les producteurs, les industriels, les prestataires de services, les financiers, et les pourvoyeurs de logistique ainsi que les législateurs.

L'une des composantes essentielles de ce plan quinquennal est le pilier «Industrialisation et développement des exportations», qui s'articule autour des trois thèmes suivants: Catalyser, produire et échanger.

Dans ce cadre, la Banque interviendra en réduisant les barrières à l'industrialisation pour faciliter la production d'exportations à forte valeur ajoutée tout en assurant que celles-ci soient effectivement échangées à l'international ou sur le continent.

L'action de la Banque portera principalement sur le développement de l'industrie agroalimentaire, des industries légères et du secteur des services.

Sous le pilier «Leadership dans le financement du commerce», Afreximbank entend étendre son leadership en la matière, à travers l'intensification de son intervention actuelle et la création de nouveaux produits et d'initiatives novatrices.

Son offre de services sera élargie en vue de combler le déficit de financement causé par le repli des activités des banques internationales en Afrique, qui est dû aux coûts élevés de la conformité et aux incertitudes économiques.