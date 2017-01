Angola: Le Gouvernement angolais travaille à la facilitation du commerce

Luanda — L'Exécutif angolais travaille à se joindre à l'accord sur la facilitation des échanges, compte tenu de son importance pour le développement économique du pays et le bien-être de la population, a affirmé ce lundi, à Luanda, le ministre du Commerce, Fiel Domingos Constantino.

Le dirigeant, qui parlait à la cérémonie d'ouverture du séminaire sur «la facilitation du commerce en Angola", a souligné que les investissements comprennent, entre autres, des programmes entrepris par le Gouvernement pour la reconstruction et le renforcement des infrastructures physiques liées au commerce.

Il a noté que ces dernières années il y a eu la réhabilitation des chemins de fer, la modernisation des aéroports dans toutes les capitales provinciales, ainsi que la construction des routes, rendant la circulation des personnes et des biens plus facile et efficaces.

Il a dit que le résultat de ce travail a eu des répercussions positives sur les niveaux de productivité et de la compétitivité de l'économie nationale.

Selon lui, au niveau du Ministère du Commerce, est en cours une restructuration en termes de droit commercial tout comme en termes institutionnels, qui permettra d'améliorer la collaboration entre ledit Ministère, la Banque Nationale de l'Angola et l'Administration Tributaire générale.

Par ailleurs, il a souligné que ces plans de restructuration vise, de cette forme, à éliminer les barrières administratives excessives qui existent encore dans les activités d'importation, d'exportation et de la lutte contre les actes illicites.

Les mesures relatives à la facilitation du commerce, prévues dans l'Accord sur la facilitation du commerce de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) visent à réduire le temps de libération des marchandises, de simplifier les procédures et la bureaucratie, la sauvegarde des contrôles réglementaires légitimes et la surveillance des processus de circulation des marchandises à travers les frontières, la rendant plus efficace.