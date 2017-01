Congo-Kinshasa: CAN 2017 - «On a envie d'aller au deuxième tour», dit Florent Ibenge

Les Léopards de la RDC croisent les Eperviers du Togo, mardi 24 janvier au stade du Port Gentil, en match de la troisième et dernière journée du groupe C de la CAN 2017. L'équipe nationale congolaise a juste besoin d'un nul pour se qualifier au deuxième tour de cette compétition.

Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC, assure que son équipe ira sur terrain pour gagner le match, ou à la limite, faire un match nul.

«On a envie d'aller au deuxième tour. Dans un match de football, il y a trois résultats : la défaite, le nul et la victoire. On a envie d'avoir le nul ou la victoire, mais surtout la victoire. Mais dans l'état d'esprit, on veut rentrer sur terrain avec l'envie de gagner. Nous, on entre toujours sur le terrain pour gagner. Mais quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre », a déclaré Florent Ibenge, lundi 23 janvier, au cours de la conférence de presse d'avant-match à Port Gentil, au Gabon.

Face au Togo, le sélectionneur de la RDC sera privé de Maghoma, Zakuani et Ikoko :

«A propos des blessés, Nsakala a repris avec le groupe. Il est en phase de se rétablir. Zakuani n'est pas tout à fait rétabli. Ikoko est encore à l'infirmerie et il ne s'est même pas entrainé aujourd'hui [lundi]. Il a eu un problème au genou. Maghoma était sur le terrain aujourd'hui [lundi], mais sur les bords du terrain. Il y a au moins trois joueurs que je ne vais pas utiliser : Maghoma, Ikoko et Zakuani ».

Avoir un mental fort

Pour Rémy Mulumba, médiateur des Léopards, le match contre le Togo se jouera plus sur le plan psychologique que physique.

«Ça sera surtout sur un plan mental parce qu'on sait que demain [mardi], c'est un match important et le Togo n'a plus rien à perdre. Si on n'est pas prêt mentalement à répondre aux duels qu'ils vont nous imposer, ça sera compliqué. Le message que j'aimerais passer au peuple congolais est qu'on ne le décevra pas. On a eu trop de matches difficiles pour en arriver là. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. On est à 90 minutes d'une qualification. J'espère qu'à la fin de ce match tout le monde sera content et on pourrait fêter ça ensemble », affirme Rémy Mulumba.

Envie de continuer l'aventure

Pour sa part, le capitaine des Eperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, affirme que rien n'est encore perdu pour lui et ses coéquipiers. Il espère qu'ils vont s'imposer avec deux buts d'écart et passer au tour suivant de la compétition.

«Nous avons envie de continuer l'aventure pour notre pays. Si moi je me décourage en disant qu'on est déjà éliminé, ça ne sert à rien. On a un match très important, très capital. Notre destin est entre nos mains. Si on a envie de continuer l'aventure, On doit gagner demain avec deux buts d'écart », indique Emmanuel Adebayor.

Il reconnait au moins qu'en face d'eux, les Congolais sont habitués par la même envie.

« Mais comme vous le savez, je pense que les Congolais aussi sont là pour continuer l'aventure. Voilà pourquoi ça va être une très belle rencontre entre le Togo et la RDC», a conclu le capitaine des Eperviers du Togo.